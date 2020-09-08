Киев, , 12:10 — REGNUM В окружной административный суд Киева подан иск с требованием отменить постановление о проведении в стране местных выборов в октябре нынешнего года.

Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, иск подала общественная организация «Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и селян «Спасение села».

Суд просят отменить постановление ЦИК Украины от 8 августа 2020 года о местных выборах, поскольку, как утверждает истец, обжалуемое постановление принято с нарушением положений избирательного кодекса Украины.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Украинские СМИ отмечают, что главой этой организации является политик и бизнесмен Аркадий Корнацкий, который в Раде прошлого созыва был депутатом от «Блока Петра Порошенко».

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада назначила местные выборы на Украине 8 июля. В сентябре представители «Слуги народа» дали понять, что не будут пересматривать свое постановление.