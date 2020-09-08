Минск, , 12:09 — REGNUM Члены координационного совета (КС) белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков имеют вид на жительство на Украине. Об этом 8 сентября сообщает Госпогранкомитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

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По информации ведомства, в настоящее время Кравцов и Родненков задержаны на Украине в рамках взаимодействия погранслужб двух стран и с ними в настоящее время ведется разбирательство.

«Установлено, что данные граждане имеют вид на жительство в Украине», — говорится в сообщении белорусского Госпогранкомитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала оказать международное давление на официальный Минск и ввести санкции против белорусского руководства.