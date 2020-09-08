8 сентября 2020 | Время чтения 5 мин

Геополитические аргументы против «Северного потока – 2» звучат убедительнее, чем когда-либо, точно так же, как экономические аргументы в пользу его завершения становятся все слабее. Следовательно, в ближайшие дни или недели Меркель может – и должна – воспользоваться этим моментом и положить конец этому проекту.

Максим Исаев, , 12:22 — REGNUM Как и многие за пределами Кремля, в большинстве своем немецкие политики были возмущены отравлением «лидера российской оппозиции» Алексея Навального, который проходит лечение в берлинской клинике и только что вышел из комы. С другой стороны, они бесчисленное количество раз возмущались тем, чем занимается Россия при президенте Владимире Путине. И их возмущение никогда ни к чему особенному не приводило. Однако в этот раз, похоже, сложилась совсем иная ситуация, пишет Андреас Клут в статье, вышедшей 8 сентября в Bloomberg.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Обозреватель Bloomberg призвал ФРГ и ЕС не играть с Путиным в «гляделки»

Например, Норберт Рёттген, председатель комитета по внешней политике бундестага и один из трех кандидатов на пост следующего лидера правоцентристской партии канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз Германии считает, что Германия и страны Европа должны говорить с Путиным на языке, который понимает российский лидер: на языке газа. В частности, Рёттген хочет остановить строительство трубопровода, который проходит по дну Балтийского моря из России в Германию и уже построен на 94%. С ним в ФРГ соглашается всё больше людей.

Читайте также: Политолог исключил отмену строительства «Северного потока — 2»

Получивший название «Северный поток — 2», потому что он проходит рядом с существующим трубопроводом, этот проект, осуществляемый контролируемым Кремлем энергетическим гигантом ПАО «Газпром», в течение многих лет был геополитической и дипломатической «катастрофой» для Меркель. Почти все союзники Германии решительно противостоят его завершению — от Польши и стран Прибалтики на востоке до Франции и США на западе. Из-за этого проекта Германия стала создавать впечатление ненадежного и безразличного партнера как раз тогда, когда Меркель пытается не допустить развала Европейского союза и трансатлантических отношений.

Ангела Меркель и Владимир Путин Kremlin.ru

Поэтому нет никаких сомнений, уверен автор, в том, что Меркель с самого начала понимала, что «Северный поток — 2» — это ошибка. И всё же до сих пор она защищала его публично. Буквально на днях она заявила, что трубопровод, в который инвестировали многие частные европейские компании, должен рассматриваться отдельно от дела Навального.

Связано это с тем, что Меркель необходимо сохранить мир в своей коалиции, в которую входят левоцентристские и в целом пророссийские социал-демократы. «Северный поток — 2» всегда был их детищем. Самым бесстыдным из них является «приятель Путина» Герхард Шредер, который был предшественником Меркель на посту канцлера и теперь является председателем правления Газпрома Nord Stream AG и ПАО «Роснефть» — еще одного российского энергетического гиганта. Но даже нынешние лидеры Социал-демократической партии Германии по-прежнему поддерживают строительство трубопровода.

Благодаря выбранному США курсу Меркель стало гораздо сложнее действовать внутри Германии. Президент Дональд Трамп продолжает запугивать Меркель тем, что она превратила Германию в «пленницу» России, что, безусловно, является преувеличением. Три сенатора США, включая Теда Круза, проводят кампанию по введению санкций против немецкого порта, помогающего достроить «Северный поток — 2». По сущей случайности этот порт находится в собственном избирательном округе Меркель.

Как и ожидалось, действия США вызвали целый спектр антиамериканских импульсов со стороны левых сил и восточных немцев, а также «вопли» о «шантаже». Меркель не может позволить себе, чтобы сложилось впечатление, что она склонилась под давлением Америки. Если бы ничего другого не произошло, Меркель была бы менее склонна, чем когда-либо, поставить крест на трубопроводе.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2 Paul Langrock

Однако кое-что произошло: немецкие военные лаборатории подтвердили, что против Навального был «действительно» применен «Новичок». Это боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, разработанное в Советском Союзе и прежде неоднократно «использовавшееся» против врагов Кремля, и оно объявлено вне закона Организацией по запрещению химического оружия.

Читайте также: Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Тем временем Кремль «по указанию Путина» ведет ту же игру, что и раньше, создавая вымышленные контрнарративы, чтобы сбить с толку и отвлечь внимание. Дело в том, чтобы продемонстрировать голую силу, которая позволяет Путину безнаказанно ставить крест на правде.

Но на этот раз это уже слишком даже для некоторых немецких социал-демократов. Один из них — министр иностранных дел страны Хайко Маас, который заявил немецкой газете, что надеется, что Россия не заставит Берлин изменить его «позицию» по «Северному потоку — 2». Меркель теперь дала понять, что она тоже не считает «правильным полностью исключать» изменение политики ФРГ в отношении трубопровода. Это незначительное изменение курса достойно того, чтобы на него обратить внимание.

Тем, кто наблюдал за Меркель в течение 15 лет ее правления, вспоминается еще один заметный разворот ее курса. В соответствии с политикой своей партии в то время она сначала продлила срок эксплуатации атомных электростанций Германии. Но она знала, что население Германии категорически против атомной энергии. Затем, в 2011 году, из-за цунами в японской Фукусиме произошла авария на расположенной там АЭС. Меркель поняла, что для нее подобное развитие событий является возможностью изменить курс. Вместо того чтобы сохранять ядерную энергетику, Германия стала вообще отказываться от нее.

АЭС Графенрайнфельд в Германии Christian VisualBeo

Она, возможно, увидит в «преступлении» против Навального то же самое, что и в аварии в Фукусиме. Геополитические аргументы против «Северного потока — 2» звучат убедительнее, чем когда-либо, точно так же, как экономические аргументы в пользу его завершения становятся всё слабее. Следовательно, в ближайшие дни или недели Меркель может — и должна — воспользоваться этим моментом и положить конец этому проекту.

Подобный шаг должен стать частью совместного решения ЕС в координации с другими союзниками по НАТО. Так что президент США Дональд Трамп мог бы и помочь этому процессу, для разнообразия помолчав. Между тем у российских властей всё еще есть шанс спасти свой трубопровод, если они начнут честно сотрудничать в расследовании обстоятельств применения «Новичка» против Навального. Актуальным остается вопрос, насколько вероятно такое развитие событий.

Читайте также: Трамп считает Навального хорошим поводом остановить «Северный поток — 2»