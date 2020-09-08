Москва, 8 сентября 2020, 12:42 — REGNUM На восстановление районов, пострадавших от наводнений в Иркутской области, выделены 27 млрд рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста с главой Иркутской области Игорем Кобзевым в эфире телеканала «Россия 24».
Также, возможно, будут обсуждать необходимость вырубки леса в связи с намерением железнодорожников расширить Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали.
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