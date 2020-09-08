Аддис-Абеба, , 12:05 — REGNUM Силовики в Эфиопии запретили более чем 10 людям садиться на рейс в северный регион страны, Тыграй, заявив им, что выборы, которые состоятся там позже на этой неделе, являются незаконными. Об этом сообщает BBC Amharic.

Не допущенные до рейса пассажиры, среди которых было четверо журналистов, заявили, что акция силовиков была направлена на то, чтобы помешать освещению выборов. Они рассказали, что у них также конфисковали телефоны и ноутбуки.

Напомним, что чиновники региона Тыграй настаивают на проведении региональных выборов, бросая вызов решению федерального правительства отложить на неопределенный срок общенациональные выборы из-за политических волнений и пандемии коронавируса.

Как передавало ИА REGNUM, ранее верхняя палата парламента Эфиопии назвала региональные выборы неконституционными, что усилило напряженность между центральным правительством и администрацией северного региона, управляемого Народным Фронтом освобождения Тыграя.

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