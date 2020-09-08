Киев, , 11:44 — REGNUM На Украине сегодня, 8 сентября, эксперты обсуждают заявление главы Луганской облгосадминистрации (подконтрольной Киеву части) Сергея Гайдая о необходимости восстановления экономических связей с неподконтрольной частью региона.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM напоминает, что Гайдай на брифинге заявил, что от восстановления экономических связей Украина получит «сплошную выгоду». «Мы ежегодно теряем порядка двух миллиардов гривен», — оценил чиновник, назвав разрыв экономических связей с республиками Донбасса «политическими спекуляциями».

Заявление главы Луганской ОГА получило ожидаемо критические оценки экспертов.

«На фоне нарушения перемирия — это, конечно, выглядит неадекватно. Но даже и без обстрелов — инициатива неадекватна… Статус «национализированных» предприятий не изменился — так что непонятно, в чём смысл сейчас предложения главы Луганской ОГА вообще. Разве что — поддержание мифа власти о возможности быстрого мира накануне местных выборов, чтобы не обвалить повестку власти по этому вопросу», — заявила политолог Олеся Яхно.

Народный депутат от «Слуги народа», заместитель главы комитета по вопросам «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий» Руслан Горбенко считает заявление Гайдая «его личными фантазиями» и предлагает писать запрос в СБУ на открытие уголовного дела.

В комментарии изданию LIGA Горбенко обращает внимание, что непонятен даже алгоритм возможного сотрудничества с неподконтрольным Донбассом.

«Это непризнанные образования. Какие финучреждения будут обеспечивать перевод денежных средств? Поэтому, думаю, что Гайдай решил пофантазировать, как он будет тратить эти деньги», — считает депутат, заявляя, что он допускает, что подобными заявлениями проверяется реакция общества.

ИА REGNUM отмечает, что офис президента Зеленского инициативу Гайдая до сих пор не прокомментировал.

Напомним, что в течении 2014−2016 гг. при президентстве Петра Порошенко Украина поддерживала торговлю с предприятиями в Донбассе, заявляя, что они юридически зарегистрированы как украинские и платят налоги в Киев.