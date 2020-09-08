Псков, , 11:39 — REGNUM Председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов на первой после парламентских каникул сессии внес предложение о сокращении численности областного парламента с 44 до 26 депутатов. Об этом 8 сентября сообщили в «Псковской ленте новостей».

Ранее Котов неоднократно поднимал вопрос сокращения численности депутатов, объясняя это изменением ситуации и численности избирателей. Таким образом, в регионе будет 13 одномандатных избирательных округов, в которые районы войдут целиком, и 13 депутатов по партийным спискам.

Кроме того, сокращение числа депутатов приведёт к существенной экономии средств, и само собрание будет работать более эффективно.