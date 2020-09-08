Киев, , 11:15 — REGNUM Украинское общество в настоящий момент не готово к легализации проституции, но когда-нибудь к этому все равно придет, заявил вечером 7 сентября в эфире украинского телевидения заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Силовик выразил мнение, что как раз для решения таких вопросов можно использовать механизм референдума. Он уверен, что общество воспримет идею легализации проституции, если это будет сделано как в Германии и Голландии.

«В Германии профсоюз порядка 50 тыс. проституток ‑ и мужчин, и женщин, и так далее… и там у них есть и лицензии, медицинский осмотр и так далее. Но когда-нибудь мы тоже к этому придем», — заявил Геращенко.

ИА REGNUM напоминает, что накануне спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в одном из интервью заявил, что считает, что украинское общество не готово к легализации проституции.

«Считаю, что это не для украинских реалий. Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации такой сферы услуг», — отметил он.

Летом Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о всенародном референдуме, предполагается, что в ближайшее время документ будет проголосован в целом.