Тбилиси, , 10:57 — REGNUM Икону Богоматери, которую не приняли в качестве подарка в Абхазии, 7 сентября встретили на границе у Ингурского моста представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» и Грузинской православной церкви. Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат парламента Грузии от «патриотов» Ирма Инашвили.

Она разместила видео встречи иконы, которую ранее сама доставила в Абхазию для Илорского храма. Абхазская православная церковь отказалась принимать этот подарок.

«Мы встретили Илорскую Богородицу, отныне эта икона, оказавшаяся в ссылке, будет помогать переселенцам», — написала Инашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Инашвили в Абхазию был критически воспринят с обеих сторон границы. В Грузии депутата обвинили в «пророссийскости», а в Абхазии из-за разразившегося скандала подал в отставку советник президента Лаша Сакания, встречавший грузинскую делегацию и принявший икону.

«Мы сделали маленький шаг в сторону примирения и оказались под ударом», — прокомментировала эту ситуацию Инашвили.

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