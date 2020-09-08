Тбилиси, 8 сентября 2020, 10:57 — REGNUM Икону Богоматери, которую не приняли в качестве подарка в Абхазии, 7 сентября встретили на границе у Ингурского моста представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» и Грузинской православной церкви. Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат парламента Грузии от «патриотов» Ирма Инашвили.
Она разместила видео встречи иконы, которую ранее сама доставила в Абхазию для Илорского храма. Абхазская православная церковь отказалась принимать этот подарок.
«Мы встретили Илорскую Богородицу, отныне эта икона, оказавшаяся в ссылке, будет помогать переселенцам», — написала Инашвили.
Как сообщало ИА REGNUM, визит Инашвили в Абхазию был критически воспринят с обеих сторон границы. В Грузии депутата обвинили в «пророссийскости», а в Абхазии из-за разразившегося скандала подал в отставку советник президента Лаша Сакания, встречавший грузинскую делегацию и принявший икону.
«Мы сделали маленький шаг в сторону примирения и оказались под ударом», — прокомментировала эту ситуацию Инашвили.
Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии опровергли сообщение о признании президентом «ошибки»