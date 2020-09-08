Москва, , 10:53 — REGNUM Посольство Индонезии в Москве пригласило российскую молодежь на неформальную встречу по случаю открытия учебных мероприятий при посольстве Индонезии 7 сентября 2020 года, сообщили на официальном сайте посольства Индонезии в России.

На встрече присутствовали молодые люди, интересующиеся Индонезией, которые изучают язык, культуру и искусство при посольстве Индонезии в Москве.

Солнечная погода в столице способствовала проведению встречи под открытым небом при соблюдении всех санитарных норм.

Заместитель посла Индонезии в Москве Азис Нурвахьюди выразил удовольствие встретиться с индонезийскими друзьями. Зампосла заявил, что в этом году Индонезия и Россия отмечают 70-летие установления дипломатических отношений.

Посольство Индонезии в Москве планирует в ближайшем будущем организовать ряд мероприятий, такие как представление традиционного кукольно-теневого театра ваянг-кулит и выступление индонезийского оркестра гамелан в посольстве Индонезии в Москве.

«Мы подготовили специальный зал для изучения индонезийского языка, танцев и гамелана. Недавно отремонтированный многоцелевой зал можно использовать не только для танцевальной практики, но и для встреч, дискуссий и просмотра фильмов», — отметил Азис Нурвахьюди.

Участники мероприятия выразили заинтересованность в изучении индонезийской культуры и искусства, предложив классы по рукоделию, батику и кулинарии. В посольстве Индонезии в Москве пообещали рассмотреть новые предложения.

Напомним, в связи с пандемией личные встречи в посольстве Индонезии в Москве были временно приостановлены. Уроки индонезийского языка и танцев проводились в онлайн-формате.