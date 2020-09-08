Вильнюс, , 10:49 — REGNUM С требованием незамедлительно освободить задержанную на границе Белоруссии и Украины члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марию Колесникову, а также остальных задержанных, выступила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, находящаяся в Литве. Ее слова на эту тему 8 сентября приводит Telegram-канал пресс-службы экс-кандидата.

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«Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного совета и политзаключенные», — приводит пресс-служба слова Тихановской.

Также Тихановская заявила, что КС призван быть «платформой для переговоров», что, как считает она, президент Белоруссии Александр Лукашенко «должен осознать».

Как сообщало ИА REGNUM ранее официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что член президиума белорусского КС оппозиции Мария Колесникова, которая была задержана на границе Белоруссии с Украиной, не нуждается в медпомощи, так как с ее здоровьем все в порядке.