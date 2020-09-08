Минск, , 10:40 — REGNUM Члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков задержаны на территории Украины. Об этом сообщил 8 сентября официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

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«Кравцов и Родненков задержаны в порядке взаимодействия между пограничными ведомствами двух государств», — сказал Бычковский ТАСС.

Ранее госпогранслужба Украины сообщила о том, что еще один член КС белорусской оппозиции Мария Колесникова не прибывала в пункт пропуска на границе. Такое сообщение опубликовано 8 сентября на странице ведомства в Facebook.

Государственный телеканал «Беларусь-1» в телеграм-канале сообщал о задержании Колесниковой на границе. Как сообщало ИА REGNUM, соратники оппозиционеров заявили, что все трое не выходят на связь.

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