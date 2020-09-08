Нью-Дели, , 10:32 — REGNUM Индийские и китайские военные проводят экстренные переговоры после новой вспышки напряженности на линии фактического контроля в восточном Ладакхе. Об этом 8 сентября сообщает Hindustan Times.

«Переговоры проходят на уровне командиров армейских частей вооруженных сил Индии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК)», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее газета Global Times со ссылкой на заявление представителя НОАК КНР Чжан Шуйли сообщила, что военнослужащие Индии вновь пересекли линию фактического контроля в районе озера Пангонг Цо в Ладакхе на границе с Китаем.

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