Минск, , 10:34 — REGNUM Член президиума белорусского координационного совета (КС) оппозиции Мария Колесникова, которая была задержана на границе Белоруссии с Украиной, не нуждается в медпомощи, так как с ее здоровьем все в порядке. Об этом 8 сентября сообщил официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

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«С точки зрения здоровья все в порядке, медицинская помощь ей не требуется», — приводит его слова РИА Новости.

При этом не сообщается, где в настоящее время находится задержанная член президиума белорусского КС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госпогранслужбе Украины сообщили, что граница между Белоруссией и Украиной не была пересечена членом координационного совета белорусской оппозиции Марией Колесниковой.