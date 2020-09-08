Джакарта, , 09:18 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзашах прокомментировал ситуацию в отношении введения рядом государств ограничений на въезд в страну для индонезийских граждан из-за пандемии, сообщает Kompas.

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В МИД Индонезии подчеркнули, что правительство применяет аналогичные ограничения ко всем иностранцам, желающим въехать в Индонезию.

По словам Теуку Файзашаха, введение ограничений на посещение одной страны во время пандемии является необходимостью.

«Несмотря на то, что Индонезия вводит ограничения. Правительство пытается договориться о создании деловых коридоров с несколькими странами», — пояснил Теуку Файзашах.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо Малайзии, ещё четыре государства закрыли въезд на территорию страны для индонезийских граждан из-за пандемии.

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