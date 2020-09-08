Берлин, , 09:17 — REGNUM Такая страна, как Россия, никогда по причине введенных в ее отношении санкций не изменяла свою позицию. Об этом 8 сентября заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер в эфире немецкого телеканала ARD.

«Я уже 26 лет в парламенте… Я не знаю ни одного случая, когда санкции вынуждали бы такую страну, как Россия, менять свое поведение», — сказал он.

Также Альтмайер уточнил, что введений санкций в отношении России, по его мнению, приводит как правило к «ужесточению политики». В то же время он не исключил введения ограничительных мер против российской стороны из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с Алексеем Навальным политизирована, при этом складывается ощущение, что сценарий развития событий был написан заранее.