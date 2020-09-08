Брюссель, , 09:09 — REGNUM Власти Белоруссии должны освободить всех задержанных во время протестных акций в республике. С таким призывом к руководству страны обратился главы дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. Его заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.

«ЕС ожидает от белорусских властей немедленного освобождения всех задержанных по политическим мотивам до и после фальсифицированных 9 августа президентских выборов», — говорится в документе.

Также отмечается, что в Евросоюзе «решительно осуждают непрекращающиеся произвольные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам в Белоруссии, которые происходят с самого начала предвыборной кампании президента».

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В обращении Боррель подчеркнул, что гражданине республики, включая членов координационного совета, «должны быть защищены от запугивания, принудительного изгнания, произвольных арестов и насилия».

«Верховенство права и справедливость должны восторжествовать, и должно быть проведено тщательное и транспарентное расследование всех предполагаемых злоупотреблений с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности», — добавил глава европейской дипломатии.

Боррель подчеркнул, что «ЕС введёт санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 сентября стало известно о «похищении» лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой и исчезновении членов координационного совета Ивана Кравцова и Антона Родненкова. 8 сентября официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что все трое проходили пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» на белорусско-украинской границе.