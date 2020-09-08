Брюссель, 8 сентября 2020, 09:09 — REGNUM Власти Белоруссии должны освободить всех задержанных во время протестных акций в республике. С таким призывом к руководству страны обратился главы дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. Его заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.
Также отмечается, что в Евросоюзе «решительно осуждают непрекращающиеся произвольные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам в Белоруссии, которые происходят с самого начала предвыборной кампании президента».
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В обращении Боррель подчеркнул, что гражданине республики, включая членов координационного совета, «должны быть защищены от запугивания, принудительного изгнания, произвольных арестов и насилия».
Боррель подчеркнул, что «ЕС введёт санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов».
Как сообщало ИА REGNUM, утром 7 сентября стало известно о «похищении» лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой и исчезновении членов координационного совета Ивана Кравцова и Антона Родненкова. 8 сентября официальный представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что все трое проходили пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» на белорусско-украинской границе.