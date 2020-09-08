Киев, , 09:08 — REGNUM Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим вернулся в Минск. Об этом 7 сентября сообщило «Радио Свобода» (СМИ—иностранный агент) со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В ведомстве отметили, что, несмотря на возвращение дипломата в Минск, отношения между странами находятся «на паузе».

«Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами «поставлены на паузу», — сказано в сообщении.

В пресс-службе МИД Украины считают, что развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть как от развития ситуации в самой Белоруссии, так и от интеграционных процессов в рамках Союзного государства Белоруссии и России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отношения Украины и Белоруссии не могут быть прежними. Это связано как с массовыми акциями протеста в Белоруссии, так и с решением Минска передать России 33 граждан, которых в СМИ окрестили участниками «частной военной компании «Вагнер».

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