Вашингтон, , 05:53 — REGNUM Возможность назначения главой оборонного ведомства США американского министра по делам ветеранов Роберта Уилки рассматривает глава Белого дома Дональд Трамп, передает телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

По сведениям информаторов, американский лидер проводил встречу с возможным кандидатом пост главы Пентагона. Помимо Уилки, на пост министра рассматриваются еще несколько кандидатур.

Вместе с тем отмечается, что какие-либо изменения в руководстве минобороны США вряд ли начнутся до президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Дональд Трамп заявил, что руководство Пентагона не хочет «ничего, кроме как вести войны» ради обогащения предприятий оборонной промышленности.

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