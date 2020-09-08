Вашингтон, , 04:22 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о своём стремлении «выйти из бесконечных войн», в то время как руководство Пентагона не хочет «ничего, кроме как вести войны» ради обогащения предприятий оборонного комплекса. Об этом Трамп заявил 7 сентября в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Президент неоднократно заявлял ранее о том, что возвращение военнослужащих США на родину и прекращение политики «бесконечных войн» он считает важнейшим приоритетом во внешней политике в случае своего переизбрания на второй срок. И именно поэтому, по мнению Трампа, руководство военного ведомства его недолюбливает, но солдаты — любят.

«Руководители в Пентагоне, вероятно, — нет, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолёты и всё остальное, были счастливы», — заявил президент.

И именно Байден, заявил Трамп, «отправил нашу молодёжь сражаться в этих сумасшедших бесконечных войнах».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп отверг предложенное Пентагоном сокращение затрат на медицинское обслуживание сотрудников военного ведомства на $2,2 млрд.

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