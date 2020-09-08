Токио, , 04:01 — REGNUM Генеральный секретарь японской Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи побил рекорд по длительности пребывания в этой должности, передает телеканал NHK.

Сообщается, что Никаи занимает этот пост на протяжении 1498. До этого рекордсменом был Какуэй Танака, занимавший пост генсека ЛДП с 1965 по 1966 годы и с 1968 по 1971 годы. Самому Никей сейчас 81 год. Внутри ЛДП он возглавляет одну из наиболее мощных фракций.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа бывший глава правительства Японии Синдзо Абэ побил рекорд по длительности пребывания на посту премьер-министра страны. Он воглавлял правительство страны непрерывно с 2012 года.