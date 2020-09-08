Кито, , 02:56 — REGNUM Обвинительный приговор экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа по делу о коррупции 7 сентября был оставлен в силе решением национального суда Эквадора. Об этом сообщает телеканал Ecuavisa.

В ходе заседания судом было принято решение отклонить поданную экс-президентом кассационную жалобу на решение апелляционного суда, в конце июля подтвердившего приговор суда первой инстанции о восьми годах тюрьмы за коррупционные преступления.

Судом также были подтверждены приговоры бывшему заместителю Корреа Хорхе Гласу и нескольким другим бывшим высокопоставленным чиновникам администрации президента и правительства Боливии.

Напомним, проживающий в настоящее время в Бельгии Корреа был признан организатором преступной схемы с участием сотрудников госаппарата и приговорён заочным судом к восьмилетнему тюремному заключению.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле бывшему президенту Эквадора Рафаэлю Корреа не удалось добиться в суде отмены приговора о восьми годах тюрьмы.

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