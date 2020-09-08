Ла-Пас, , 02:15 — REGNUM В Боливии суд департамента Ла-Пас не смог отменять решение высшего избирательного суда (ВИС) страны, отказавшего в феврале экс-президенту Эво Моралесу в регистрации кандидатом на выборах в сенат. Об этом 7 сентября сообщает телеканал Unitel.

В ходе разбирательства по ходатайству адвокатов Моралеса, которые просили признать решение ВИС нарушающим конституцию, суд департамента Ла-Пас не смог принять самостоятельного решения из-за противоположности мнений двух судей. Окончательное решение было принято приглашённым судьёй.

Напомним, что заявка бывшего президента Боливии Эво Моралеса на регистрацию в качестве кандидата в сенаторы в феврале была отклонена высшим избирательным судом страны под председательством Сальвадора Ромеро. Формальным основанием для отказа послужило «невыполнение требования о постоянном проживании» кандидата Моралеса в Боливии.

Как сообщало ИА REGNUM, временное правительство Боливии выразило протест аргентинским властям после встречи заместителя министра общественных работ Аргентины Эдгардо Депертри и бывшего президента Боливии Эво Моралеса.

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