Братислава, , 04:21 — REGNUM В Словакии из-за заражения коронавирусом одного из подчинённых на самоизоляцию был отправлен министр труда, социальных дел и по вопросам семьи Словакии Милан Крайняк. Об этом 7 сентября сообщает Словацкое радио.

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Отмечается, что врачи приняли решение о необходимости карантина, несмотря на то, что Крайняк не имел непосредственного контакта с инфицированным работником ведомства.

Ранее, в этот же день, на самоизоляцию был отправлен министр здравоохранения Марек Крайчи. Таким образом, Крайняк стал вторым в Словакии министром, который продолжит исполнять свои обязанности, работая из дома в удалённом режиме.

По данным радио, правительство Словакии соберётся на очередное заседание под председательством премьер-министра Игоря Матовича 9 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 5 сентября в Словакии было зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом.

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