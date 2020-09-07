Анкара, , 23:56 — REGNUM Судебный приговор, объявленный в Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги не оправдал ожиданий Турции, заявил 7 сентября начальник департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун на официальной странице в Twitter.

Джамаль Хашогги POMED

По его словам, вердикт саудовского суда не удовлетворяет не только Турцию, но и всё мировое сообщество.

«Мы до сих пор не знаем, что случилось с телом Хашогги, кто хотел его смерти и были ли у убийц местные сообщники, что делает сомнительным достоверность судебных разбирательств в Саудовской Аравии», — написал Алтун.

При этом он призвал саудовские власти сотрудничать со следствием, которое ведется по этому делу в Турции.

«Это их законное и добросовестное обязательство — пролить свет на убийство, которое было совершено в Турции, и обеспечить правосудие. Это единственный способ предотвратить подобные зверства в будущем», — пояснил Алтун.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашогги. Пятеро приговорены к 20 годам тюрьмы, один получил 10 лет заключения, а еще двое проведут в тюрьме по семь лет.

Напомним, в октябре 2018 года Джамаль Хашогги был убит и расчленен на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело так и не было найдено.

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