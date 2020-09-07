Берлин, , 23:37 — REGNUM Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) не может представить доказательств «отравления» Навального, но считает «отравление» неоспоримым, сообщает 7 сентября телеканал RT.

Представители InstPharmToxBw ответили таким образом на запрос RT о дополнительной информации по поводу обоснования заявлений об «отравлении» Навального.

Напомним, ранее было заявлено, что именно лаборатория этого института выявила в организме Навального боевое отравляющее вещество «Новичок».

В частности, в InstPharmToxBw заявили, что их лаборатории удалось «неоспоримо» доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах Навального.

«Тем не менее, по соображениям секретности, мы не можем предоставить никаких дополнительных сведений о примененных методах и процедурах или каких-то других деталей», — цитирует телеканал ответ Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии.

Кроме того, представители института отказали телеканалу в разрешении на съёмки на своей территории и в записи интервью с каким-либо сотрудником, причастным к исследованию образцов Навального.

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