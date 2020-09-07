Париж, , 23:33 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что репрессии в отношении мусульманского населения уйгуров в Китае «неприемлемы» и что Франция «твердо осуждает их». Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщает Le Figaro.

В своем ответе на письмо депутата от партии «Вперед, Республика!» Орельен Таше, подписанное еще 30 парламентариями, Эммануэль Макрон пояснил, что власти Франции «используют любую возможность в двусторонних отношениях с правительством Китая, чтобы убедить его положить конец заключению лиц в лагеря в Синьцзяне».

«Эта практика неприемлема, так как идет вразрез с универсальными принципами, закрепленными в международных конвенциях по правам человека», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил, чтобы верховный комиссар ООН по правам человека провел расследование в отношении положения уйгуров в Синьцзяне.

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