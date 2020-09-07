Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею остановить процесс реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с блогером Навальным.

Об этом он заявил 7 сентября, отвечая на на соответствующий вопрос журналистов.

«Конечно. Я поддерживал это. Я первый, кто предложил это», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон является принципиальным противником проекта «Северный поток — 2», так как его реализация не позволит продавать странам Европы американский сжиженный газ, который существенно дороже российского трубопроводного.

Напомним, заявления правительства ФРГ об «отравлении» Навального субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок» до сих пор не подтверждены никакими доказательствами или фактами.

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