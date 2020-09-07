Брюссель, , 22:06 — REGNUM Пресс-секретарь Евросоюза по вопросам внешней политики Петер Стано 7 сентября заявил, что Европейский союз ожидает, что Косово не станет переносить свое представительство в Израиле в Иерусалим. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Иерусалим

Петер Стано Что касается посольств, это их двусторонние отношения. Эти вопросы они должны решать сами. Я могу только сказать, что позиция ЕС в отношении переноса посольств известна и не изменилась. Ни одно государство ЕС не переносило посольства в Иерусалим. Нет делегаций ЕС в Иерусалиме. Это соответствует резолюции ООН. ЕС подчеркивает свое устремление к нахождению решения, подходящего обоим государствам. Необходимо посредством диалога найти решение, которое позволит определить статус Иерусалима как столицы двух государств — Израиля и Палестины. Поскольку Косово и Сербия считают своим приоритетом интеграцию в ЕС, ЕС ожидает, что обе страны будут действовать в соответствии с этим устремлением.

Напомним, подписанные 5 сентября при посредничестве американского президента Дональда Трампа двусторонние соглашения между США и Косово, США и Сербией о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией предполагают перенос Косово посольства в Иерусалим в обмен на признание со стороны Израиля.

Читайте также: Между молотом и наковальней — премьер-министр Косово загнал себя в угол

Однако президент Сербии Александр Вучич немедленно обратился к Турции с призывом оказать давление на Косово после открытия посольства в Иерусалиме. Президент Косово Хашим Тачи провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, после которого заявил, что перенос посольства в Иерусалим не окажет негативного влияния на отношения Косово и Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Сербии: «Мы открыли новые темы по косовской проблеме»