Брюссель, 7 сентября 2020, 22:06 — REGNUM Пресс-секретарь Евросоюза по вопросам внешней политики Петер Стано 7 сентября заявил, что Европейский союз ожидает, что Косово не станет переносить свое представительство в Израиле в Иерусалим. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
Напомним, подписанные 5 сентября при посредничестве американского президента Дональда Трампа двусторонние соглашения между США и Косово, США и Сербией о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией предполагают перенос Косово посольства в Иерусалим в обмен на признание со стороны Израиля.
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Однако президент Сербии Александр Вучич немедленно обратился к Турции с призывом оказать давление на Косово после открытия посольства в Иерусалиме. Президент Косово Хашим Тачи провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, после которого заявил, что перенос посольства в Иерусалим не окажет негативного влияния на отношения Косово и Турции.
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