Москва, , 21:47 — REGNUM «Магнит», «Яндекс.Лавка», Unilever Russia и Mars отказались сотрудничать с шоу Comment Out на YouTube-канале «Чикен Карри» в качестве рекламодателей, передаёт 7 сентября РБК.

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Это произошло после выхода шоу 31 августа, в котором фигурировали шутки о белорусских событиях, а также о происходящем в Хабаровске.

Шутка о Белоруссии касалась бело-красно-белого флага, с которым выходила на протесты белорусская оппозиция. Флаг было предложено, согласно правилам игры, сравнить с использованной гигиенической прокладкой.

В высказываниях о Хабаровске упоминались слова «быдло» и «грязный городишко». Юрий Музыченко, лидер музыкальной группы The Hatters, участвовавший в шоу, отказался выполнять эти задания.

После этого выпуска шоу о своём отказе от сотрудничества заявила «Яндекс.Лавка». Отказались и в Unilever Russia, отметив, что политика Comment Out «противоречит ценностям компании».

Затем последовал отказ от сотрудничества со стороны «Магнита» и Mars. В Mars заявили:

«Как рекламодателю, нам не было известно заранее о содержании выпуска Comment Out, и мы не имели возможность влиять на него. Оскорбление аудитории является неприемлемым».