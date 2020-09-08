Тегеран, , 07:59 — REGNUM 6 сентября глава департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что Иран и Швейцария развивают дипломатические отношения на протяжении последних 100 лет. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«На протяжении последних 40 лет мы поддерживали консульское сотрудничество и выполняли свою миссию быстро и надежно», — сказал Кассис в годовщину 100-летнего дипломатического присутствия Швейцарии в Иране.

«Я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность за ваше доверие к Швейцарии», — сообщил он далее.

«Я с удовольствием отмечаю 100-летие дипломатического присутствия Швейцарии в Иране, а фотографии здесь свидетельствуют об истории дружбы между двумя государствами», — заявил Кассис.

«Обмен знаниями играет большую роль в двусторонних отношениях», — сказал он, отметив, что многие иранские студенты едут учиться в Швейцарию, а швейцарские студенты приезжают в Иран, являясь свидетелями данного факта.

Он назвал образование, культуру, добрые услуги, помощь в случае стихийных бедствий и права человека пятью столпами 100-летних отношений между двумя странами, подчеркнув, что эти столпы не могут продолжать существовать без поддержания постоянного диалога.