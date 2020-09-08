Тегеран, , 07:47 — REGNUM 5 сентября министр сельского хозяйства Ирана Джахад Казем Хавази проинформировал участников 35-й Региональной конференции для Азии и Тихого океана о достижениях Исламской Республики в сельскохозяйственном секторе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иран следовал адаптивным стратегиям, таким как изменение сезона возделывания, смена сортов, использование новых технологий, перенос культивирования с наружного на внутреннее, ограничение возделывания некоторых культур, таких как рис, в некоторых географических районах, увеличение объема ежегодно хранящейся воды за счет операций по управлению водосборными бассейнами, борьба с эрозией почвы, а также увеличение производства кормов», — сказал иранский министр.

«Однако решение этих проблем требует использования международного и регионального научного потенциала. Я надеюсь, что на этой встрече будут предприняты необходимые шаги в этом направлении», — отметил Хавази.

Он также подчеркнул:

«Около 750 участников, включая представителей частного сектора и гражданского общества, обязались работать над преобразованием продовольственных систем, делая их более устойчивыми и продуктивными с целью накормить голодающий мир таким образом, чтобы это было выгодно фермерам и в то же время производило здоровую пищу, доступную для всех».