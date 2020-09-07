Лондон, , 20:33 — REGNUM Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, ранее вызванный властями Британии в МИД из-за ситуации вокруг блогера Навального, отметил недопустимость голословных обвинений России и подчеркнул приверженность РФ конвенции о запрещении химического оружия, сообщает 7 сентября пресс-служба российского посольства.

«Седьмого сентября в ходе встречи посла России Андрея Келина с генеральным директором МИД Великобритании Томасом Дрю британская сторона подняла тему госпитализации Алексея Навального, призывая к расследованию произошедшего. С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер. Также была выражена заинтересованность в установлении всех фактов, связанных с этим инцидентом. Разъяснены действия, которые проводятся с этой целью в России», — указано в тексте заявления посольства России в Британии.

«В связи со звучащими предположениями об отравлении Алексея Навального запрещенным химическим веществом Андрей Келин подтвердил полную приверженность России своим обязательствам по конвенции о запрещении химического оружия», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, Андрей Келин напомнил, что Германия до сих пор не может дать официальных ответов на запрос России по ситуации с находящимся в ФРГ гражданином РФ Навальным.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Лондоне 7 сентября был вызван в МИД страны по поводу «отравления» Навального, о котором ранее заявило правительство ФРГ, не приводя никаких фактов и доказательств.

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