Токио, , 08:04 — REGNUM В Японии официально стартует предвыборная кампания кандидатов на пост президента правящей партии, который покидает Синдзо Абэ в связи с болезнью.

Лидер предвыборной гонки, Ёсихидэ Суга, который получил поддержку 70% депутатов от ЛДП, снобирается продолжить политический курс Синдзо Абэ.

Телеканал NHK передает слова кандидата: «как политик, который поддерживал премьер-министра Абэ, я долго и много думал о том, что нужно сделать, чтобы люди как можно скорее вернулись к своей спокойной повседневной жизни». Он добавил, что именно ради этой цели решил баллотироваться в лидеры Либерально-демократической партии (ЛДП).

Экс-министр иностранных дел Фумио Кисида провёл онлайн-встречу со своими сторонниками в городе Кобе. Кисида сказал: «Я хочу составить звездную команду среди членов ЛДП, заслужить их доверие и дать шанс каждому проявить себя».

Бывший генеральный секретарь ЛДП Сигэру Исиба обратился к депутатам за поддержкой со словами: «Я хочу показать, какой должна быть ЛДП, какой должна быть Япония. Это то, к чему я буду стремиться честно и всем сердцем».

Как сообщало ИА REGNUM, 394 депутата от ЛДП проголосуют 14 сентября. Кроме того, по три голоса будут иметь местные отделения партии в 47 префектурах страны.

Победитель этих выборов практически гарантированно станет следующим премьер-министром Японии. Это будет подтверждено на голосовании парламента 16 сентября.