Приштина, , 20:06 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 7 сентября сообщили, что за сутки в результате исследования 432 образцов в крае было выявлено 85 носителей коронавируса. Ещё 97 пациентов были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 14 204 случая заражения коронавирусом. 10 643 пациента уже здоровы. 568 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них пять — за последние сутки. Лечение от COVID-19 проходят 2993 человека.

На фоне роста смертности в Косово существенно снизилось число выявленных случаев заражения, однако будет ли эта тенденция долгосрочной — неизвестно.

С начала эпидемии заразились коронавирусом 1500 косовских медиков, причем 200 — за июль. Семеро из них скончались.

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