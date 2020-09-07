Рим, , 19:43 — REGNUM Если правящая в Италии коалиция либералов и популистов отменит введенное в 2019 году снижение пенсионного возраста, итальянская оппозиция ответит «баррикадами» внутри парламента и за его стенами, заявил в понедельник, 7 сентября, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

По мнению лидера оппозиции, ЕС потребует от властей Италии повысить пенсионный возраст для получения доступа к средствам так называемого «механизма финансовой стабильности», и такие условия неприемлемы, считает Сальвини.

По инициативе «Лиги», входившей тогда в правящую коалицию, в начале 2019 года пенсионный возраст в Италии был снижен с 67 до 62 лет (при наличии 38 лет трудового стажа).