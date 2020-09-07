7 сентября 2020 | Время чтения 6 мин

Георгий Шкловский, , 20:26 — REGNUM «В Белоруссии, конечно, не происходит тех опасных процессов, которые привели к страшному расколу на Украине», — констатировали предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл в ходе состоявшейся 6 сентября в Москве встречи с архиереями Белорусского экзархата.

На встрече патриарха Кирилла с архиереями БПЦ Patriarchia.ru

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, почему Патриаршим экзархом всея Белоруссии назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин (Тупеко). Во время воскресной литургии в храме Христа Спасителя патриарх возвёл Вениамина в сан митрополита Минского и Заславского.

Патриарх Кирилл возводит в сан митрополита епископа Вениамина Patriarchia.ru

«Сейчас национальный фактор в Белоруссии приобретает всё больше и больше политическую роль. И поэтому, конечно, мы пришли к выводу о необходимости, чтобы сегодня во главе белорусской Церкви был человек, родившийся в Белоруссии, знающий белорусский язык, воспитанный в белорусской среде, — сказал предстоятель РПЦ. — Чтобы даже для тех, кто стремится в нашей церкви увидеть нечто инородное по отношению к Белоруссии, белорусской культуре и белорусской жизни на примере предстоятеля Белорусской церкви, главы экзархата, видели человека плоть от плоти, кость от кости своего народа».

Предыдущий митрополит Минский и Заславский Павел (Пономарёв) неожиданно для многих подал прошение об отставке и спешно покинул Белоруссию. Он родился в Казахстане и прибыл на минскую кафедру из России в 2013 году, так как Патриарший экзарх митрополит Филарет (Вахромеев) попросился на покой и получил отставку с титулом «почётного Патриаршего экзарха».

Митрополит Филарет (Вахромеев) Church.by

Прозападная оппозиция в Белоруссии встретила назначение Павла крайне враждебно, видя в нём «ставленника» Кремля, Владимира Путина и тому подобное. Деятели из этой среды (преимущественно неверующие, католики и униаты) требовали отделения Белорусского экзархата РПЦ от Московского патриархата.

В декабре 2014 года вопрос был вынесен на заседание Синода БПЦ и рассмотрен с отрицательным решением. В январе 2015 года Патриарший экзарх констатировал: «Эта тема снимается с повестки дня, и я думаю, что мы к ней пока ближайшие 25, а может, и 50 лет возвращаться не будем».

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Прозападная оппозиция в Белоруссии, в целом негативно относящаяся к православию, позитивно восприняла назначение епископа Вениамина митрополитом Минским и Заславским, так как такое решение соответствует принципу «коренизации» — назначения на руководящие должности местных кадров. Принцип активно использовался большевиками при проведении «белорусизации», а также «украинизации» и аналогичных практик в созданных нацреспубликах.

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Павел на посту митрополита не только пресёк тенденцию к автокефализации, набравшую силу на Украине после государственного переворота 2014 года и вылившуюся в церковный раскол в период правления олигарха Петра Порошенко. Павел также продолжил начатую при Филарете «белорусизацию» БПЦ, двигателем которой была Библейская комиссия. Весь постсоветский период она работала над переводом с церковнославянского на «беларускую мову» Библии, молитв, служб, церковных песнопений и прочего.

Митрополит Павел (Пономарёв) Church.by

При этом важно учитывать, что почти все прихожане белорусских храмов (не только православных) — русскоязычные. За прошлый век Белоруссия пережила несколько волн «белорусизации», оставшись русскоязычной республикой. На референдуме в 1995 году русский язык получил равный с белорусским статус государственного. Тем не менее вопрос о переводе служб, молитв и прочего на современный русский язык периодически поднимается, но не выносится на обсуждение с той же серьёзностью, как в случае с «беларускай мовай», «украинскою мовою», другими языками, говорами и диалектами.

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Кроме того, Павел принял участие в политических репрессиях, поддержав официальную версию ареста трёх белорусских публицистов по «делу регнумовцев». В августе 2020 года он одним из первых поздравил Александра Лукашенко с избранием президентом (бессменно правит с 1994 года), затем во время массовых акций протеста «возмутился, ужаснулся и расстроился», выразил сочувствие протестующим, которых жестоко избивали и пытали белорусские «правоохранители».

Белорусский экзархат был вынужден спешно сделать заявление о частном мнении архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия (Кищенко), который в своей проповеди указал на неприемлемость методов, используемых силовиками при подавлении ненасильственных манифестаций противников продолжения правления Лукашенко. Впрочем, за ярким обличением светской тирании некоторые рассмотрели попытку политизировать возможную отставку подозреваемого в поддержке автокефалии архиепископа.

Архиепископ Артемий (Кищенко) Church.by

Сочувствие протестующим дорого обошлось — не только православным, но и католикам. На днях руководитель пресс-службы Белорусского экзархата протоиерей Сергий Лепин хоть и в частном порядке, но поддержал инославных. Повод более чем серьёзный — власти Белоруссии запретили въезд из Польши католического митрополита Тадеуша Кондрусевича.

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Белорусский экзархат РПЦ всегда выказывал гораздо большую лояльность к местным светским властям, чем Римско-католическая церковь. Тем не менее у всяких чудачеств «православного атеиста» Александра Лукашенко есть предел.

Ныне и католики, и православные, и даже протестанты вполне ясно осознают общие угрозы и демонстрируют солидарность. Похоже, спусковым крючком стал не столько демонстративный вызов Ватикану, сколько откровенное презрение к белорусской Конституции и законам, не позволяющим Лукашенко запретить гражданину (и уроженцу) Белоруссии Тадеушу Кондрусевичу вернуться на территорию республики.

Тадеуш Кондрусевич Redaktor01 Remik Kubicki

Павел в бытность патриаршим экзархом поднимал вопрос о необходимости отмены законодательно закреплённого в Белоруссии требования к главам церквей обязательно иметь гражданство постсоветской республики. Христианство не приемлет внутреннего разделения по этнической принадлежности, подданству и тому подобного. Традиционно оно исходит из принципа «нет ни эллина, ни иудея» — то есть в Церкви (сообществе верующих) все «братья во Христе».

Националисты — наоборот, стремятся к всяческому обособлению «национальных церквей», что породило немало расколов. То, что националистам не удаётся сделать для церковного разделения во время гражданских войн и прочих смут — как в случае выделения «Абхазской православной церкви», делается ими в мирное время. В сепаратистском порыве объединяются и церковные раскольники, и светские власти — как в случае учреждения «Православной церкви Украины» с претензией на уничтожение канонической Украинской православной церкви.

Александр Лукашенко во время посещения монастыря President.gov.by

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Белорусский экзархат РПЦ до недавнего времени являлся примером успеха широкой автономии без формального провозглашения автокефалии, столь желаемой светскими националистами — как системными, так и маргинальными. Митрополит Павел в бытность свою патриаршим экзархом часто парировал атаки как бы журналистов с надуманными вопросами об автокефалии ссылками на Устав БПЦ, где прописаны самые широкие права, а также конкретными примерами из церковной жизни. Показательно, что «беларускамоуныя» службы проходят в нескольких минских храмах, собирая мизерную численность прихожан. На них невозможно зазвать инициаторов «белорусизации», «автокефалии» и прочих трансформаций двухтысячелетней церкви, что с очевидностью указывает на подлинные мотивы и сущность таких инициатив.

Митрополит Вениамин (Тупеко) Patriarchia.ru

И за короткий срок Белоруссия перестала быть примером общественно-политического согласия. От переживаемого ею ныне конфликта до церковного раскола, как показывает практика не только постсоветских образований, путь не столь уж длинный. Он проходится быстро и болезненно, когда в религию вмешивается политика с практиками вроде «обновленчества», «строительства национальных церквей» и тому подобного.