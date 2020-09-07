Рим, , 19:34 — REGNUM В Италии необходимо продолжать соблюдение всех установленных правил санитарной безопасности, заявил в понедельник, 7 сентября, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Люди в защитных масках в Италии (сс) Stefano Annovazzi Lodi

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Данные по числу заражений не внушают оптимизма, никаких оснований для того, чтобы отменять масочный режим или правило санитарной дистанции, нет, считает министр.

По данным на 7 сентября, в Италии умерли 35 553 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 12 (днем ранее — на 8). Выздоровели 210 238 человек, за сутки этот показатель увеличился на 223 (днем ранее — на 405). Число подтвержденных носителей выросло на 1108 (днем ранее — на 1297). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 278 784.

В настоящее время заражены 32 993 человека — на 915 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже пять недель, за это время оно увеличилось почти втрое. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.