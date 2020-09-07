Белград, , 19:36 — REGNUM После нового раунда диалога Белграда и Приштины, закончившего вечером 7 сентября, президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе переговоров открыты две новые темы — Сообщество сербских муниципалитетов, а также имущественные и финансовые требования.

Александр Вучич Predsednik.rs

Как сообщает сербское новостное агентство «Политика» 7 сентября, в заявлении журналистам Вучич также указал, что сегодня он обсудил проблему пропавших без вести, внутренних перемещённых лиц в Косово и экономические проблемы, и что он согласен открыть две новые темы.

Он также сообщил, что переговоры о Сообществе сербских муниципалитетов будут продолжены 17 сентября на уровне глав переговорной команды, а затем 28 сентября — на высшем уровне.

Вучич также отметил, что в ходе диалога возникли самые сложные вопросы, по которым существуют полностью противоположные видения, поэтому, по его словам, Белград ждёт ещё множество раундов непростых переговоров с Приштиной.

«Во всяком случае, я доволен сегодняшней встречей», — подчеркнул он.

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