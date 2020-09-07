Приштина, , 19:29 — REGNUM Спикер парламента Косово Вьоса Османи 7 сентября сообщила о своем выходе из Демократической лиги Косово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По словам Османи, партии Исы Мустафы уже слишком поздно требовать ее поддержки на досрочных выборах, однако она готова рассмотреть возможность сотрудничества с лидером оппозиции и главой партии Движение за самоопределение Альбином Курти.

Османи заявила, что поддерживает контакт с Курти. Политики уже обсуждают различные аспекты будущего сотрудничества.

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Напомним, 20 июня Османи была исключена из руководства Демократической лиги Косово (ЛДК) за отказ поддержать премьер-министра из рядов ЛДК Авдуллу Хоти и политику партии по ряду вопросов.

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