Киев, , 17:47 — REGNUM Министр юстиции Украины Денис Малюська в настоящий момент не собирается уходить в отставку.

Денис Малюська Minjust.gov.ua

Об этом он заявил сегодня, 7 сентября, через социальные сети.

«В отставку я пока не собираюсь», — подчеркнул Малюська, но какие-то дополнительные соображения по этому поводу высказывать не стал.

Вероятно, министр таким образом прокомментировал информацию от источника во фракции «Слуга народа», которую ранее сегодня распространили центральные СМИ Украины — о том, что властью рассматривается вариант кадровой ротации, при котором генеральный прокурор Ирина Венедиктова займет кресло министра юстиции вместо Малюськи. Источник отмечал, что работой Малюськи на посту министра юстиции не довольны около трети фракции «Слуга народа».

ИА REGNUM напоминает, что с началом осенней сессии Рады во фракции Зеленского вновь заявили о возможных кадровых ротациях в правительстве. Правда, согласно высказанным мнениям, больше всего вопросом к министрам экономического блока.