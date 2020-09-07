Москва, , 17:26 — REGNUM Российский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват самолёта Военно-воздушных сил Норвегии над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили 7 сентября в Национальном центре управления обороной России.

По информации ведомства, российскими средствами контроля воздушного пространства над Баренцевым морем была зафиксирована цель, приближавшаяся к государственной границе России. Для её опознания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота.

Экипажем истребителя объект был идентифицирован как патрульный самолёт Orion ВВС Норвегии. После того, как самолёт НАТО сменил курс, российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Сообщается, что нарушения воздушного пространства России допущено не было.