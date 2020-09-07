Архангельск, , 17:26 — REGNUM Министр транспорта РФ Евгений Дитрих прибыл на Соловки, чтобы проинспектировать обновление взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, в этом году отремонтировали 541 метр взлетно-посадочной полосы, общая протяженность которой теперь составляет полтора километра.

«Я помню предыдущую полосу, у которой было очень неудобное покрытие — сейчас совершенно другой вид. Отдельное спасибо подрядной организации за своевременное выполнение работ, надеемся, что качество не подведет», — отметил Евгений Дитрих.

На объекте также выполнены работы по установке очистных сооружений, обустройству водосточно-дренажной системы и монтажу новой трансформаторной станции. В следующем году планируется реализация четвертого этапа реконструкции, включающего в себя строительство пассажирского терминала и гаража, проект которых сейчас проходит согласование у экспертов ЮНЕСКО.

Создание на Соловках современного аэропортового комплекса осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», включенного в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».