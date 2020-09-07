Дамаск, , 17:25 — REGNUM Территория, контролируемая законным правительством Сирии в Идлибской зоне деэскалации, существенно расширилась после подписания российско-турецких договоренностей, сообщил 7 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом и замглавы правительства РФ Юрием Борисовым.

Сирийский солдат Syria.mil.ru

«Территория в Идлибской зоне деэскалации, которую контролирует правительство Сирии, существенно увеличилась с момента подписания российско-турецких договоренностей «, — сказал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России сообщил, что ликвидация очагов террористов будет доведена в Сирии до конца.

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