Подгорица, , 17:24 — REGNUM Черногорский принц Никола Петрович Негош поздравил все черногорское общество с мирным проведением парламентских и местных выборов в Черногории. По его оценке, Черногория показала, что это «демократическая страна, достойная быть частью Европейского Союза».

«Я хотел бы поздравить все черногорское общество, начиная с его граждан, с мирным проведением этих выборов, которые были» напряженными», как из-за своей важности, так и из-за эпидемии. Я также поздравляю наши учреждения и всех тех, кто беспрепятственно сотрудничал при проведении выборов», — говорится в письме принца Николы.

Черногории нужны открытые дебаты о своем будущем, дебаты, которые слишком часто омрачаются соперничеством, отмечает Никола Петрович Негош.

«В этом обсуждении должны участвовать все инстанции и все граждане. Государству нужны не победители или проигравшие, а мужчины и женщины, которые готовы совместно построить экологическое государство, к которому нас обязывает Конституция и которое в одиночку может обеспечить желаемое и устойчивое будущее нашей дорогой Черногории. Чтобы эта дискуссия была конструктивной, она должна проходить в мирной атмосфере», — сказал черногорский принц.

Он также напомнил в письме «с чувством глубокой признательности», что парламент Черногории подавляющим большинством, включая тогдашнюю оппозицию, принял Закон о реабилитации черногорской династии и ее истории в июле 2011 года.