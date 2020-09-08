Москва, , 08:15 — REGNUM В конце августа ПАО «Туполев» сообщило об успешном полете бомбардировщика Ту-95МСМ. Этот полет подтвердил успешность глубокой модернизации, проведенной в отношении разработанного и изготовленного еще в советские годы бомбардировщика. Почему глубокая модернизация Ту-95МС столь перспективна с точки зрения повышения боеспособности российских ВВС, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Васильев.

Дальний бомбардировщик Ту-95 МС Sergey Krivchikov

По словам руководителя Объединённой авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, модернизированный Ту-95МСМ превосходит по боеспособности исходную модель бомбардировщика вдвое. В это легко верится, ведь глубокая модернизация затрагивает не только системы управления и бортовую электронику, как это обычно происходит при модернизации обычной, тут речь идет уже и об изменениях и улучшениях, которые вносятся в саму конструкцию.

Благодаря таким изменениям, обновленный российский бомбардировщик может управляться с двукратным по сравнению с предыдущим количеством ракет, а с учетом того, что Ту-95МС в российских ВВС почти в 3 раза больше, чем не менее прославленных бомбардировщиков Ту-160, понятно, что двукратное повышение их боеспособности станет немалым повышением обороноспособности России в целом.

Читайте подробности в статье Владимира Васильева «Ракетоносец Ту-95МСМ станет основой российской стратегической авиации».