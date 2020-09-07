Кеноша , , 17:09 — REGNUM Чернокожий Льюис Ховард Латимер изобрёл лампу накаливания, а вовсе не Томас Эдисон, как это считается, заявил кандидат в американские президенты Джо Байден, пишет New York Post.

Лампочка

Своё заявление демократ сделал 3 сентября во время посещения лютеранской церкви Грейс в городе Кеноша (штат Висконсин, США) после встречи с родственниками чернокожего Джейкоба Блейка, раненого в конце августа полицейскими.

Байден «Лампочку изобрёл негр, а не белый парень по имени Эдисон. Так много всего. Кто-нибудь знал?»

Эдисон запатентовал в 1879 г. изобретение лампы накаливания. Латимер, работая исследователем у Эдисона, в 1892 г. запатентовал электрическую лампочку оказавшуюся намного более долговечной — она перегорала не так быстро, как эдисоновская.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кеноша охвачена беспорядками после ранения Блейка полицейскими. Байден нанёс туда визит в рамках предвыборной кампании.

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