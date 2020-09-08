Ватикан, , 04:05 — REGNUM Католическая церковь в Белоруссии не участвует в политике, но имеет право на моральное суждение, полагает отец Лешек Крыж, директор группы Конференции католического епископата Польши по оказанию помощи Церкви на Востоке. Каковы эти суждения, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам директора группы, которая поддерживает белорусских католиков уже более 30 лет, наибольшей формой поддержки Католической церкви в Белоруссии, помимо выделения финансовой помощи, являлись священники и монахи из Польши. В последние годы их количество уменьшается: и потому, что уже появились местные, и потому, что кому-то пришлось уехать. Но помнить про соседей из Белоруссии необходимо, настаивает Крыж.

А 5 сентября в минской церкви святого Симона и святой Елены состоялась месса «по погибшим и заключенным в тюрьму в ходе мирных акций протеста в Белоруссии». Возглавил ее генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий, который зачитал короткое приветствие на английском языке, адресованное «сотрудникам дипломатических миссий, которые приехали помолиться с белорусами и тем самым выразили свою солидарность с народом нашей страны в период беспрецедентного гуманитарного кризиса».

Епископ задался вопросом — можно ли считать политикой заявление против насилия? «Если сегодня мы говорим, что выступаем против пыток, это политика? Если мы каждый день молимся, чтобы в нашей стране никогда не было ничего подобного, разве это политика? Когда мы говорим, что хотим жить правдой, честно и доброжелательно, разве это политика? Мы не вмешиваемся в политику: мы просто молимся за свой народ, за весь народ без исключения».

О других темах, которые обсуждает католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Вмешивается Католическая церковь в политику в Белоруссии или нет?».