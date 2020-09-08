Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Судя по опубликованным планам, американские палубные истребители будут меняться в сторону увеличения радиуса их действия. Таким образом, предполагается, что истребители, базирующиеся на американских авианосцах, смогут наносить удары по противнику, который не сможет атаковать саму авианесущую группировку. Есть ли что противопоставить этой стратегии российским военным и страшна ли она для России в принципе, разбирался обозреватель ИА REGNUM Владимир Васильев.

Истребитель FA-18 Hornet взлетает с авианосца U.S. Navy

Запланированное на 2030−2050 годы увеличение радиуса действия американских палубных истребителей F/A-18E/FSuper Hornet и самолетов РЭБ EA-18G Growler до 1800 км выглядит довольно солидным и должно оправдать в глазах налогоплательщика те 99 млрд долларов, которые будут выделены в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) на реконструкцию.

Действительно, сегодня палубные истребители США летают лишь на 865 км у самых лучших в этом отношении моделей. Развитие российских и китайских противокорабельных ракет делает такой радиус действия неприемлемо малым для американских военных стратегов, ведь сама авианесущая группировка ставиться под удар более дальнобойных средств борьбы с кораблями противника. Но, в действительности, даже запланированная модернизация не даст истребителям США требуемого преимущества.

Даже российская ракета «Кинжал», развивающая гиперзвуковую скорость, способна пролететь 2000 км, что уже превышает радиус действия запланированных Пентагоном истребителей нового поколения. А ведь «Кинжал» — это не единственный козырь в раскладе российских средств, позволяющих уничтожать не только отдельные корабли, но и целые соединения американского флота одним ударом. О каких же возможностях здесь можно уверенно утверждать? Читайте статью Владимира Васильева «Новый палубный истребитель США устарел ещё до начала его разработки».