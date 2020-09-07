Минск, 7 сентября 2020, 16:26 — REGNUM Оппозиционный белорусский координационный совет заявил, что его члены Мария Колесникова, а также Лилия Власова, Иван Кравцов и Антон Родненков должны быть немедленно освобождены, 7 августа в своём телеграм-канале.
Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»
Также оппозиционеры потребовали «подтверждения возможности свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской» в Белоруссию.
В своём заявлении координационный совет обвинил белорусские власти в том, что они якобы открыто использует «методы террора», подменяя ими «попытку диалога с обществом».
Координационный совет добавил, что власти «до сих пор не предоставили информацию о местонахождении наших коллег и отрицают свою причастность».
Напомним, комментируя сообщения в СМИ о том, что Колесникова 7 сентября была похищена неизвестными в белорусской столице возле Национального художественного музея, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обвинила власти в исчезновении оппозиционерки.
Читайте ранее в этом сюжете: Тихановская считает власти Белоруссии виновными в исчезновении Колесниковой